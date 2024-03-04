Инсайдер утверждает, что Gravity Rush может расширить свои границы

Экшен Gravity Rush 2, выпущенный в 2017 году, остается одним из эксклюзивов PlayStation, но, как утверждает инсайдер Orangee в одном из фанатских сообществ, возможно, это не навсегда. Он уверен, что в мае 2024 года фанаты Gravity Rush могут ожидать каких-то новостей о ремастере второй части игры, который, если все пойдет по планам разработчиков, должен выйти в конце лета. Кроме того, по словам инсайдера, впоследствии игра может появиться и на PC. Предполагается, что обновленная версия Gravity Rush 2 также может содержать полноценный фоторежим, но многопользовательские функции будут удалены. Вместо них игроки получат дополнительный квест, который поможет разблокировать предметы, доступные только через сетевые действия в оригинальной игре.

реклама

Инсайдер утверждает, что благодаря своему другу, тестирующему ремастер, есть шанс на утечку скриншотов. Фанаты надеются, что информация окажется правдивой. Тем не менее, они удивляются выбору разработчиков сосредоточиться на ремастере второй части, а не рассмотреть реинкарнацию оригинальной Gravity Rush, выпущенной в 2012 году на PS Vita.