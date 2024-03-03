Стали известны некоторые подробности о следующей части Assassin's Creed

Будущая игра серии Assassin's Creed под кодовым названием Hexe обещает окунуть игроков в мрачную атмосферу Европы 16 века, времен охоты на ведьм. Новость об ожидаемом сюжете игры основана на информации от инсайдера Тома Хендерсона, который утверждает, что главная героиня по имени Эльза будет центром событий и занята охотой за ведьмами. Также стоит отметить, что Hexe, по словам инсайдера, обещает стать самой мрачной частью всей франшизы Assassin's Creed.

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Интересно, что новая игра, предположительно, откажется от ролевых элементов, столь характерных для последних выпусков серии, а ее релиз ожидается в 2026 году. В прошлых частях Assassin's Creed уже встречались женщины-протагонисты, но их роли обычно сопровождали мужские персонажи, или же игроки могли выбирать пол своего героя. Однако, в Hexe главенствующая роль достается исключительно женщине – Эльзе.

Согласно Хендерсону, все предстоящие выпуски серии будут частью хаба под названием Assassin's Creed Infinity, который станет основной платформой для плавного перехода между различными играми серии.