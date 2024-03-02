Новый фильм обещает быть зрелищным

Студия Universal Pictures сообщила, что новый фильм от режиссеров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта, название которого пока неизвестно, поступит в прокат 12 июня 2026 года. Это будет третья работа сценаристов и режиссёров после их предыдущих проектов "Человек — швейцарский нож" и «Все везде и сразу».

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Подробной информации о предстоящем фильме от самих создателей картины на данный момент нет. Летом 2022 года Кван и Шайнерт заключили эксклюзивный пятилетний контракт с Universal Pictures. На сколько фильмов придется этот период, остается неизвестным.

Одним из значительных успехов режиссеров стал их фильм «Все везде и сразу», выпущенный весной 2022 года. При бюджете менее 30 млн долларов фильм собрал более 100 млн долларов по всему миру и получил множество наград, включая семь «Оскаров». Сможет ли будущая премьера обеспечить столь невероятный успех, остаётся только гадать. Но по мнению самих создателей, будущий фильм несомненно обрадует зрителей.