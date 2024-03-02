ПК-версия игры Ghost of Tsushima может выйти в релиз совсем скоро

По слухам, PC-версия игры Ghost of Tsushima может быть анонсирована Sony уже в ближайшее время, возможно, даже 5 марта, по словам инсайдера с ником Shpeshal Nick, который имеет определенную известность в игровой индустрии. Хотя надежность этого источника вызывает сомнения, некоторые из его предыдущих утверждений были подтверждены.

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Инсайдер намекнул на возможность анонса в марте, но точная дата остается загадкой. На данный момент Sony не делала официальных анонсов относительно PC-версии игры. Однако предположения о ее выходе на ПК не являются необоснованными, учитывая опыт компании в портировании игр на эту платформу и заявления главы Sony Interactive Entertainment Хироки Тотоки о планах компании расширить свое присутствие на рынке PC-игр.

Ghost of Tsushima вышла эксклюзивно для PlayStation 4 в июле 2020 года, а год спустя разработчики выпустили режиссерскую версию игры для PS4 и PS5.