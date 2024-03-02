Студия WB Games Montreal ищет креативного директора для разработки инновационного проекта

Студия WB Games Montreal которая в прошлом создала такой интересный проект как Gotham Knights, в настоящее время занимается разработкой новой AAA-игры на основе известной франшизы, над какой именно - пока не сообщается. Между тем, стало известно, что в нынешнее время, чтобы приступить к разработке игры, WB Games Montreal ищет креативного директора.

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Вакансия на позицию креативного директора подразумевает ведущую роль в создании и воплощении концепции этой популярной франшизы в интерактивном AAA-пространстве. Обязанности включают руководство основной командой проекта на этапах прототипирования и разработки, а также стремление к воплощению инновационных идей и обеспечению высокого качества продукта.

В предыдущих вакансиях для студии также упоминался движок Unreal Engine и многопользовательская архитектура, что позволяет предположить, что набор персонала связан с этим же проектом. На данный момент детали игры остаются в секрете, и ожидается, что они будут известны только в долгосрочной перспективе.