Terminator: Survivors игра с открытым миром

На мероприятии Nacon Connect 2024 представлена дата выхода игры с открытым миром Terminator: Survivors, ранний доступ будет доступен на Steam с 24 октября. Новая игра по мотивам «Терминатора» празднует сороковую годовщину боевика Джеймса Кэмерона.

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Действие игры разворачивается в 2009 году, после глобальной катастрофы, вызванной Skynet, пока сопротивление под руководством Джона Коннора еще не началось. Игрокам предстоит столкнуться с опасностями постапокалиптического мира, противостоять угрозам как со стороны машин Skynet, включая культового Терминатора Т-800, так и от других выживших. Также геймерам предстоит объединить усилия, исследовать и разгадать тайны окружающего мира, и встретиться с известными персонажами из киносерии. Terminator: Survivors будет предлагать игрокам возможность управлять базой, а также играть как в одиночку, так и в кооперативе в группах по четыре человека. Для выживания придется искать ресурсы, материалы, информацию и союзников, полагаясь на скрытность и тактический подход в противостоянии машинам.