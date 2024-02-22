Пятилетняя разработка завершается трейлером к игре, вводящей в мир после ядерной изоляции

Команда разработчиков Untold Games официально представила игровой мир своего новейшего творения, City 20. Это игра-песочница с акцентом на выживание в условиях постапокалиптической обстановки, создание которой заняло целых пять лет. Интригующий дебют был совершен благодаря зрелищному трейлеру.

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В City 20 игроки отправятся в тайный атомный город, потерянный для мира из-за радиоактивной катастрофы. Сюжетная линия разворачивается через два десятилетия после этого события, предоставляя игрокам возможность выступить в роли одного из немногих, кому удалось выжить. Создатели обещают захватывающий, реагирующий на игрока приключенческий мир, где каждый непись – это уникальная личность со своими характеристиками, амбициями, нуждами и повседневными распорядками.

Выход игры City 20 запланирован на 2024 год и она будет доступна для всех желающих в формате раннего доступа на платформе Steam. Стартовый контент предложит игрокам базовую механику игры, несколько экосистем для исследования и две враждующие фракции. Помимо этого, разработчики анонсировали планы на дальнейшее введение мультиплеерного режима.



