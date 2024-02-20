Первые кадры Borderlands: вселенная игр оживает на большом экране

Первые кадры экранной адаптации «Borderlands» были опубликованы журналом People Magazine. В фильме актриса Кейт Бланшетт проникает в образ Лилит, в то время как актёр Кевин Харт воплощается в Роланда. За годы с анонса в 2015 году проект пережил смены режиссеров и целую ротацию сценаристов, достигшую числа десяти человек. Сегодня за кресло режиссера закрепился Элай Рот, известный по фильмам «Хостел» и «День благодарения». Тем не менее, Тим Миллер, режиссер «Дэдпула», внес свой вклад в досъемки, после того как Крэйг Мазин отказался от присвоения авторства, предпочтя скрыться за псевдонимом Джо Кромби.

реклама

Слухи обернули фильм в ауру таинственности с лета прошлого года, когда фильм пребывал в трудностях постпродакшена. В конце концов, спустя девять лет ожидания, картина появится на экранах 9 августа. В центре сюжета — Лилит, возвращающаяся на Пандору в поисках дочери Атласа. В миссии ей помогут Роланд, Маленькая Тина, Криг, Таннис и Клэптрап.