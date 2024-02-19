Новая серия роботизированных питомцев с индивидуальным AI обучением теперь доступна американским пользователям

Sony представила обновленную линейку роботизированных пёсиков, известных как Aibo Espresso Edition. Эти милые технологичные четвероногие доступны для покупки непосредственно через официальную платформу компании. После их успешного представления на рынке Японии в прошлом году, теперь пришла очередь США встречать усовершенствованных железных друзей.

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Представленный в четырех цветовых решениях, каждый Aibo приходит в комплекте с трехлетним планом AI Cloud Plan, специальной зарядной станцией и игривым розовым мячом для развлечений. Благодаря AI Cloud Plan, Aibo способен развивать свои уникальные характеристики и поведение, обучаясь через взаимодействие с хозяином. Эта технология позволяет псу распознавать лица и запоминать предпочтения своего владельца, делая общение с ним все более личным и уникальным.

Глубина взаимодействия пользователя с Aibo определяет, как будут формироваться его черты личности, делая каждого экземпляра неповторимым. С подпиской обладатели также получат возможность обновлять программное обеспечение своего Aibo, обучать его новым командам и поведенческим моделям. По завершению трехлетнего бесплатного периода использования собственникам предложат перейти на платный доступ к cloud-сервисам. Для полного контроля и общения с Aibo вне дома, Sony предлагает приложение My aibo, которое открывает возможности виртуального взаимодействия, включая кормление, игру и обучение роботизированного друга новым трюкам. Жители США уже могут стать владельцами собственного Aibo Espresso Edition, посетив веб-сайт Sony и оформив заказ по цене $2,900.