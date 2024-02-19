Некоторые подробности о предстоящей премьере «Человек-паук 4»

Поклонники франшизы с нетерпением ждут возвращения Тома Холланда в новой части приключений Человека-паука в рамках MCU. Несмотря на огромный интерес к фильму, о деталях «Человека-паука 4» информация остается скудной.

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Инсайдер CanWeGetSomeToast сообщает, что Sony Pictures подгоняют Marvel Studios к релизу очередного фильма о «Человеке-пауке» уже к 2025 году. Однако плотные графики Кевина Файги, президента Marvel Studios, могут помешать этому плану. Возможно, премьера ленты будет отложена до 2027-го, предшествуя запланированному на май 2026-го года релизу «Мстителей 5». Sony, стремясь воплотить очередную историю с мультивселенной, сталкиваются с желанием Marvel преподнести более реалистичный сюжет с участием Сорвиголовы (в исполнении Чарли Кокса) и других героев, обитателей мрачных улочек вселенной Marvel.

Между тем, известно, что Sony Pictures забронировали 27 июля 2025 года для премьеры неизвестного кинопроекта по комиксам Marvel, подогревая догадки, что именно тогда и может состояться дебют новой главы в истории про «Человека-паука».