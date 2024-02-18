Более 130 сотрудников Activision Blizzard могут оказаться за бортом

Корпорация Microsoft ведёт подготовку к исключению части персонала ирландского филиала Activision Blizzard. Как сообщает местное издание Irish Examiner, в министерстве иностранных дел страны объявлено о предстоящем увольнении 136 работников из офиса в городе Корк, что составляет большую часть его штата. Парламентарий Мик Бэрри выступил против такой практики многонациональных корпораций, призывая не допускать беспризорного отношения к трудовым коллективам и необходимости взаимодействия с профсоюзными представителями. Эта волна увольнений, по всей видимости, затронет только структуру в Корке, при этом позиции около 200 сотрудников в столице Ирландии, Дублине, остаются неизменными. Официального заявления от Activision Blizzard на данный момент не последовало.

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Потенциальные увольнения складываются в общий контекст с предыдущим решением компании о сокращении порядка 1900 человек, затрагивающим Activision Blizzard, ZeniMax и Xbox с начала текущего года. Эти изменения являются частью последствий сделок на многомиллиардные суммы: поглощение Activision Blizzard Microsoft'ом за $69 миллиардов в предыдущем году и приобретение ZeniMax за $7,5 миллиарда в 2021 году.