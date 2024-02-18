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Speis
«Аркадия»: новый фильм с Николасом Кейджем исследует мир после апокалипсиса
«Аркадия» с Николасом Кейджем готова к премьере на фестивале SXSW и в кинотеатрах в апреле 2024

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Известный актер Николас Кейдж возвращается на большие экраны в триллере о выживании «Аркадия», в котором его персонаж Пол и его семья сталкиваются с таинственной угрозой в мире после катастрофы. В картине также принимают участие Джейден Мартелл и Максвелл Дженкинс, которые играют детей Пола. Фильм заметен участием Майкла Нилона, ответственного за сценарий, и Бена Брюэра, который ранее впечатлил своей работой над визуальными эффектами в премьере «Все везде и сразу».

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RLJE Films подтвердила информацию о приобретении прав на демонстрацию фильма, а первые зрители смогут увидеть его уже 1 марта на фестивале SXSW. Широкая публика сможет оценить «Аркадию» после официального релиза в кинотеатрах 12 апреля 2024 года, а к концу года фильм станет доступен на стриминговых платформах Shudder и AMC+.

Официальных данных о бюджете производства «Аркадии» не предоставлено, однако все указывает на относительно экономичное использование ресурсов, что подчеркивается ограниченным числом актеров и съемочной группы. С учетом слабой конкуренции в кинопрокате в середине апреля, данная картина имеет все шансы на коммерческий успех.

#фильм
Источник: pluggedin.ru
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