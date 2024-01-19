Стремительное выживание в осколках цивилизации: начните ваш путь в New Cycle уже сегодня

Daedalic Entertainment совместно со студией Core Engage заявили о старте раннего доступа к стратегической игре New Cycle на платформе Steam, окуная игроков в суровые условия построения города на фоне руин старого мира. В New Cycle геймеры поднимут из пепелищ катастрофы, вызванной солнечным ударом, новое поселение, борясь за жизнь в условиях постапокалиптической реальности. Важнейшей частью начального этапа выживания станет развитие аграрной отрасли, в то время как переменчивая погода и новые бедствия будут без устали испытывать как стабильность сооружений, так и судьбу обитателей поселений.

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На начальной стадии игра New Cycle предлагается за 990 рублей, при этом игроманам приятно будет узнать о наличии русскоязычной версии. В предверии полноценного выхода, намеченного на ближайшие годы, создатели обещают расширение игрового процесса за счет внедрения новых карт, игровых механик, строений, конструкций и разнообразных сюжетных поворотов.