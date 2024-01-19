Steam пользователи исследуют более сотни исправлений от Bethesda

Команда разработчиков Starfield не устаёт улучшать проект, на днях представив обширный пакет исправлений. Тем самым она предложила ряд изменений, направленных на багфиксы и улучшение визуала. 17 января компания Bethesda столкнулась с препятствием на пути выпуска бета-версии обновления Starfield, обнаружив критическую ошибку. Однако, благодаря оперативным действиям разработчиков, проблему удалось решить без задержек. Актуальная версия патча 1.9.47.0 для Starfield считается самым обширным обновлением, включающим в себя свыше сотни оптимизаций.

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Сообщество Starfield заметило ряд серьёзных улучшений: теперь персонажи умеют моргать, когда режим камеры установлен от третьего лица; были устранены критические ошибки, в том числе те, что могли повредить сохранениям игры в версиях для MSS и Steam. Пользователи системы Windows теперь также могут рассчитывать на стабильность: проблемы с записью данных, вызванные особыми символами в имени пользователя, ушли в прошлое. Кроме того, разработчики заострили внимание на детализации среды, усовершенствовав освещение в 73 локациях, а также визуализацию кожи и глаз персонажей в сценах с толпой, и оптимизировав теневые эффекты.