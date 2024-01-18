Дэвид Ф. Сандберг возвратит зрителя к мрачной атмосфере хорроров

Создатель фильмов «Шазам» и «Аннабель», Дэвид Ф. Сандберг, подготавливается вселить жизнь, в классику ужасов игровой индустрии Until Dawn, и это будет его последним проектом в кинематографической адаптации. Продюсировать её будут компании Screen Gems и PlayStation Productions, которые являются частью Sony. Автор сценария популярных триллеров «Оно» и «Аннабель», Гари Доберман, возьмет на себя роль сценариста картины.

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Интерактивный хоррор Until Dawn, впервые представлен игрокам в 2015 году. Сюжет игры разворачивается вокруг нескольких персонажей, которые оказываются запертыми в уединенной горной местности. Сама игра завоевала признание критиков и заработала многие награды, благодаря уникальному сочетанию интерактивности и ужасающей напряженности.

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Подробности о сюжетной линии полнометражного фильма пока держатся в секрете, но по информации от Screen Gems, фильм обещает быть захватывающим с жанром хоррора. Между тем, дата выхода как и съёмки будущей премьеры, пока не сообщаются.