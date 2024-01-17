Опубликовано новое тизер изображение предстоящей франшизы Mortal Kombat 2

Тодд Гарнер, продюсер фильмовой адаптации «Mortal Kombat», недавно поделился новым кадром. На опубликованной картинке можно разглядеть стильную пряжку на ремне с надписью "Кейдж". Между тем, такая отсылка не оставляет сомнений в том, что предстоящий тизер посвящен персонажу Джонни Кейджу. Роль этого героя в продолжении ленты исполнит звезда сериала «Пацаны», Карл Урбан.

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Производство сиквела «Мортал Комбат 2» возобновилось в ноябре прошедшего года, хотя точная дата премьеры еще не объявлена. Директором проекта вновь выступает Саймон Маккуойд, отвечавший за постановку первой части, в то время как задачу написания сценария взял на себя Джереми Слейтер, известный своей работой над проектом «Лунный рыцарь».

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Релиз премьеры «Mortal Kombat» состоялся в 2021 году, общий сбор картины составил более 80 миллионов долларов, что демонстрирует хороший коммерческий успех, из которых в России было заработано более 863 миллионов рублей (приблизительно 11,72 миллиона долларов). Фильм установил рекорд запуска на платформе HBO Max и существенно превысил первоначальные прогнозы компании.