Следующая игра серии переместилась из предварительного этапа разработки в полноценный продакшн

Battlefield 2042 был выпущен в последнем квартале 2021 года и стал двенадцатым номерным релизом популярной серии. Уже к сентябрю 2022 года стало известно, что разработчики из студии DICE вместе с издателем Electronic Arts приступили к этапу планирования следующей части. Байрон Бид, руководитель франшизы Battlefield, подтвердил, что на тот момент они занимались разработкой концепции нового проекта.

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Теперь, согласно достоверным слухам от инсайдера Тома Хендерсона, известного точностью своих утечек, касающихся Electronic Arts, следующая игра серии переместилась из предварительного этапа разработки в полноценный продакшн.

На сегодняшний день отсутствует какая-либо информация о том, что будет из себя представлять сеттинг нового Battlefield, как и пока не ясен срок анонса игры. Между тем, Battlefield 2042, несмотря на первоначальную волну критики, добился заметного успеха, установив рекорды по числу игроков в Steam осенью прошлого года, превысив отметку в 100,000 одновременных пользователей.

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Отметим также, что Battlefield 2042 доступен для игры через подписку Game Pass Ultimate благодаря включению в программу EA Play.