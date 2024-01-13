Warhammer 40,000: Rogue Trader судя по продажам обогнал многие крупные игровые проекты

Релиз игры Warhammer 40,000: Rogue Trader оправдал все ожидания разработчиков и только на площадке Steam заработал, свыше $12 млн. Игровой эксперт Саймон Карлесс отмечает: что если опираться на аналитический сервис GameDiscoverCo, то примерная сумма заработанных средств игры, составила примерно $12,6 млн, и это только за декабрь 2023 года. Между тем, стоит только гадать и задумываться, сколько Warhammer 40,000: Rogue заработал на других интернет магазинах, таких как: GOG и в Epic Games Store, также пока неизвестны продажи игры на консолях, Xbox Series и PlayStation 5.

Динамика онлайна

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Релиз игры Warhammer 40,000: Rogue Trader состоялся 7 декабря 2023 года, и сразу после даты выхода, игровой проект был оценён очень положительными отзывами, ну а на площадке Steam, Warhammer 40,000: Rogue Trader заняла по праву первое место среди бестселлеров данного жанра. Также аналитиками было произведено исследование, в результате чего пик онлайна в игре Warhammer 40,000: Rogue Trader на пике релиза, привлекла внимание свыше 45.000 пользователей со всего мира, и это только за одни сутки.