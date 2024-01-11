Краткий обзор игры «Смута», на разработку которой было потрачено свыше 260 миллионов рублей

23 мая 2022 году разработчики из Cyberia Limited заявили, что они начали разработку игру «Смута», на которую было выделено свыше 260 миллионов рублей. Новость заинтересовала многих геймеров прежде всего тем, что сюжет игры будет основан на романе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», который был написан в своё время Михаилом Загоскиным. На сегодняшний день разработка игры «Смута» идёт полным ходом, ну а в преддверии 2024 года разработчики обрадовали поклонников и показали не только первый геймплей игры, но и рассказали про некоторые подробности игрового процесса. Между тем, как отмечают сами разработчики, ими был проделан огромный труд, для того чтобы вооружить и одеть определённые классы в игре, начиная с простого бойца ратника и заканчивая внешним видом других NPC персонажей.

реклама

Сюжет игры «Смута» разворачивается в 1612 году и будет происходить в различных локациях, включая Москву и Ярославль. Ну, а во время игрового процесса, как утверждают сами разработчики, геймер сможет насладиться великолепной сюжетной линией, где его будет ожидать: предательство, романтика, встреча с новыми друзьям, ну и конечно боевые столкновения с различными противниками. Как такового открытого мира в игре не будет, единственная свобода передвижений - это локации: города и малонаселённые приближённые деревни. Боевых столкновений можно будет избежать, в игре очень много внимания уделено мелким деталям, к примеру, когда банда из крестьян и обычных разбойников попросту не захочет сражаться и попробуют решить всё мирным путём.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Дата выхода игры «Смута» назначена на 26 февраля 2024 года и выйдет она только на ПК. Ну, а сами разработчики в одном из своих постов рассказали, что вдохновение на создание игры они черпали из таких крупных игровых проектов, как: «Ведьмак 3: Дикая Охота», «Assassin's Creed» и «Ghost of Tsushima».