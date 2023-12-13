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Speis
Вышедшая в релиз градостроительная игра Against the Storm получила 95% положительного рейтинга
Against the Storm получила 95% положительного рейтинга

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На днях разработчики из студии Eremite Games выпустили последнее обновление для игры Against the Storm, которое по сути стало последним завершающим этапом, для релиза самой игры. Между тем, сразу же после релиза, данная игра набрала множество восторженных отзывов у геймеров, ну а сам рейтинг игры на момент написания статьи составляет (95% из 15,924) за всё время.

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Сама игра Against the Storm представляет из себя градостроительный сурвайвал, во время процесса которой геймеру придётся подключить всю свою фантазию и строить хорошо укреплённые города. Отличительной чертой от других подобных игр является то, что в этой игре геймеру придётся возводить и присматривать сразу за несколькими поселениями и городами, в которых будут обитать самые различные фантастические существа. Также не стоит забывать и об угрозах: смертельные бури, следить за шкалой недовольства своего народа, налаживать контакты с соседями и т.д, ну а в конце привести свой народ к процветанию.

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Релиз игры Against the Storm состоялся 8 декабря, ну а сейчас каждый игрок сможет заполучить данную игру на площадке Steam со скидкой 35%, которая продлится до 15 декабря.

#игра #against the storm #against the storm игра
Источник: shazoo.ru
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