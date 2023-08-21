Судя по новостям, игра должна выйти совсем скоро

Недавно Ubisoft и CMON Games опубликовали интересную новость, в скором будущем фанаты и поклонники «Assassin's Creed» смогут поиграть в два интересных сюжета: первый будет проходить в Японии, ну а второй сюжет будет посвящён временам Второй Мировой войны.

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В процессе прохождения сюжетной линии немецкой оккупации, геймеру придётся проникнуть в хорошо охраняемый город, где развернулась охраняемая база не только немцев, но и тамплиеров. Вторая часть сюжета настольной ролевой игры будет рассказывать о приключениях ассасинов, во времена феодальной Японии 1558 года.

На прохождение игры потребуется около 50и часов игрового времени. В "Assassin's Creed Unity" был короткий прыжок в будущее, когда геймеры смогли рассмотреть войну против нацистов в Париже. Дата выхода игры пока не разглашается, но судя по новостям, игра должна выйти совсем скоро.