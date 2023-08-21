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Выход GTA 6 ожидается в 2024 году, а затраты превышают более 1 миллиарда долларов
Разработчик ожидает чистую прибыль 8 миллиардов долларов за год после релиза

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Американское издание Take-Two и Rockstar Games рассказали, что шестая по счёту игра должна выйти совсем скоро, а именно 2024 году. Между тем, как утверждает само издание Rockstar Games, на реализацию и на разработку игры, будет потрачено более 1 миллиарда долларов.

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Сам генеральный директор Take-Two Штраус Зелник уже давал некий прогноз, что игра должна окупить себя не более чем, через неделю после релиза. Сама компания ожидает чистую прибыль 8 миллиардов долларов, всего за год после релиза.

По информационным сводкам директора компании Take-Two, 2025 год станет для компании переломным моментом и они обновят исторический рекорд не только в количестве продаж, но и в финансовом плане. 

Остаётся только загадкой, чем на этот раз порадуют геймеров разработчики в шестой части игры: начиная с полномасштабной свободы выбора и заканчивая захватывающим сюжетом. Как бы то ни было это мы узнаем в ближайшем будущем.

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