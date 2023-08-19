Актриса Галь Гадот активно готовится к исполнению роли египетской владычицы Клеопатры

Галь Гадот желает привнести нотку новизны в общеизвестно принятую картину мира того времени. Она желает отыскать малоизвестные факты о жизни империи и царицы в частности, чтобы показать их на большом экране.

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Звезда «Чудо-женщины» утверждает, что повторит успех ранее созданной версии «Клеопатры», выпущенной в 1963 году. Вероятно, исполнить роль будет нелегко, так как успех Элизабет Тейлор, сыгравшей роль Клеопатры в первой версии четырех часового фильма, повлияет на отношение аудитории к Галь Гадот. Тем не менее, актриса не унывает и надеется на лучшее.

Недавно было известно, что разработкой кинокартины займётся Пэтти Дженкинс, а написанием сценария — Лаэта Калогридис. Однако планы изменились. Дженкинс заняла место продюсера, тогда как режиссурой занялась Кари Скогланд. За проект отвечает студия Paramount.

Дата выхода будет объявлена после согласования всех нюансов работы над кинокартиной. На данный момент из-за забастовки актеров и сценаристов съемки фильма приостановлены. Они возобновятся, когда проект окажется приоритетным в глазах киностудии. До этих пор работа над фильмом будет находиться в стадии заморозки.