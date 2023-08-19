Примечательно, что создательница анимированного сериала также является дочерью актера. Сотрудничая с Bruce Lee Entertainment и компанией Shibuya, она занялась проектом, чтобы порадовать отца.





Известно, что в августе этого года фильму «Выход дракона» исполнится 50 лет. Спустя полвека Шэннон Ли занялась разработкой анимированного сериала.

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Мировая слава распространилась не только на боевик, но и на самого Брюса Ли. Поэтому зрители увидят его в лице персонажа из аниме под названием «Дом Ли».

Примечательно, что создательница анимированного сериала также является дочерью актера. Сотрудничая с Bruce Lee Entertainment и компанией Shibuya, она занялась проектом, чтобы порадовать отца. Такой оригинальный подарок будет посвящен Брюсу Ли и его легендарным кинокартинам. В «Доме Ли» будут представлены все умения актера в области боевых искусств.

Повествование сериала будет разворачиваться вокруг того, как Брюс Ли займётся сбором своей команды. Целью Драконовых Воинов будет спасение всего мира от поступающей в него тьмы. В целом, ветка сюжета, по словам создателей, линейная — её чуть будет заключаться в одной вразе Боюса Ли. История должна раскрыть его мнение о мраке, которое раскрыто в цитате: «Те, кто не осознают, что идут во тьме, никогда не будут искать свет».

Точная дата выхода пока остаётся неизвестной. Однако некоторые данные о показе уже объявлены. Так, например, известно, что премьера сериала планируется на 2024 год.