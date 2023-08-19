Руководить процессом будут Гай Ричи и братья Руссо

В свое время мультфильм «Геркулес» привлек широкое внимание со стороны публики. Аудитории так понравилось произведение, что уже в 2023 году планируется игровой ремейк истории. Версией в виде фильма займутся известные кинопрокатчики — режиссёр Гай Ричи, а также продюсеры братья Руссо.

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Главные роли в «Геркулесе» исполнят знаменитые Тэрон Эджертон и Ариана Гранде. Нанять певицу и звезду Kingsman собирается инсайдер Дэниел Рихтман. По его словам, Тэрон Эджертон должен сыграть Геркулеса — главного героя картины. Певице Ариане Гранде достанется роль Мегары, которая представляет возлюбленную титульного персонажа.

Гай Ричи займётся режиссурой экшена. Ему уже знакома работа, связанная с мультфильмами, историей и мифологией. Так, например, режиссер ставил «Аладдина», который впоследствии заработал более $1 млрд на кассовых сборах.

Сведений о дате съемок нет. Известно лишь, что работа над проектом начнется в конце 2023 года.