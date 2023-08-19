Премьеры Южной Кореи оказались не столь положительными для зрителей





Южная Корея отличается разнообразием новинок в сфере кинематографа. По данным СМИ, некоторые из них собрали не так много внимания, как указывалось в рейтингах кинопрокатчиков и других источниках.

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Недавно раскрылся скандал, который коснулся корейской киноиндустрии. Как оказалось, создатели основополагающих произведений южнокорейского кино подделали данные о кассовых сборах фильмов. Их обвинили в купле и последующей продаже билетов с целью увеличения продаж. Так, каждый купленный билет был продан по завышенной стоимости.

Мошенники исказили суть бизнеса и солгали о реальных итогах работы. Более 300 кинокартин были проданы по завышенным ценам. Это действие также повлияло на рейтинг фильмов, из-за чего разрушилась вся система подведения итогов.

Махинации коснулись произведений, вышедших с весны 2018 года по лето 2023. Итоговая стоимость 323 работ была завышена на более чем 2,5 млн. К мошенничеству привлекли главных руководителей сетей кинотеатров, среди которых числятся именитые компании вроде Megabox, CJ CGV и Lotte Cinema. Дистрибьюторы Showbox, Kidari Studio и Lotte Entertainment были в сговоре с вышеупомянутыми фирмами. Среди известных кинолент, которые подверглись неправильной оценке, можно выделить знаменитый триллер «Чрезвычайная ситуация» и драматическую историю «Бесконечный дождь».