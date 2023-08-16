Новый фильм про "Доктора Стрэнджа" может быть основан на комиксах "Marvel"

Продолжение про великого чародея "Доктора Стрэнджа" всё ещё не запущено в производстве, но по некоторым источникам сюжет будущей премьеры может быть проложен по комиксам "Marvel". Так в одном из информативных источников TheCosmicCircus появилась информация, что в основу сюжета пойдёт глава комикса Marvel под названием «Время на исходе».

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Если же учитывать основной сюжет комикса, то там вместе с великим чародеем выступают десятки основных героев, которые пытаются спасти вселенную от неминуемой гибели, ну а злодеем выступает "Канг Завоеватель".

Вместе с этим, сама компания "Marvel" подчёркивала тот факт, что в будущем фильме про "Доктора Стрэнджа" появится одна волшебница с именем Клеа, которая в свою очередь уже появлялась в «Мультивселенной безумия». Между тем, сам Доктор Стрэндж станет очередным звеном, от которого будут зависеть не только миллиарды жизней, но и жизни других вселенных. Сама дата запуска фильма в производство неизвестна.