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Некоторые премьеры Netflix перенесут на 2024 год
Забастовка актёров продолжается, ну а долгожданные премьеры "Netflix" переносятся на 2024 год

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Как и многие телеканалы и стриминговые сервисы, представители Netflix решили перенести несколько премьер на следующий год. Стриминг каждой кинокартины начнется в 2024 году, а пока что актёры заняты забастовкой. Многие артисты отказываются принимать участие в мероприятиях.

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Поэтому кинопрокатчики постарались угодить интересам звёзд и зрителей одновременно. Актёры достигнут своего, тогда как аудитория получит новую порцию контента. Такой ход задержит внимание публики и сохранит число подписчиков на Netflix.

Однако официального заявления по поводу выпуска фильмов пока ещё никто не дал. По данным платформы, известно, что в 2023 году перенесут несколько кинопремьер. 

Кроме того, несколько новинок, которые должны быть выпущены этой осенью, так же планируют выпустить лишь в 2024 году. К примеру, фэнтезийная кинокартина Damsel и ромком Players зрители увидят после нового года.

На данный момент известна дата стриминга экшена под названием Lift. Приключенческую историю публика увидит уже 13 января следующего года. Об остальных премьерах информация появится позже на официальном сайте Netflix.

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