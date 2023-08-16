Сценаристы и режиссеры переходят к съёмкам второй части фильма «Раз, два, три, демон, приди»

Недавно вышел всеми популярный фильм ужасов, в июле этого года. Который сразу получил хорошую оценку от зрителей.

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С даты премьеры (28 июля) хоррор собрал по континенту Северная Америка примерно 22 миллиона долларов. Только за выходные казна пополнилась на 1 миллион долларов. В России посмотреть картину можно с 10 августа.

Сняла премьеру «Раз, два, три, демон приди» американская студия А24. Ей принадлежат такие крупные проекты как «Перл» и «Икс». Также в этом году их «Всё везде и сразу» успешно выступил на премии «Оскар». Получил семь статуэток и был признал лучшим фильмом 2023 года.

Сиквел будет продолжать историю компании друзей. Новый проект подробнее раскроет некоторых персонажей и их настоящие личности. Первый фильм оставил массу вопросов и идей на продолжение. Даже один из режиссёров признавался, что в какой-то момент был готов переписывать сценарий из-за того, что линии некоторых героев не раскрываются полностью. В итоге было решено оставить все как есть и задуматься о второй части. Не исключено, что «Раз, два, три, демон, приди» станет полноценной франшизой и в будущем бы будем наслаждаться просмотром нескольких кинолент.

Фильм обещает быть захватывающим и любопытным, но без особого проявления жестокости. Он хоть и считается фильмом ужасов, но скорее будет похож на психологический триллер. Именно такой была первая часть и режиссёры кинокартины не собираются отступать от успешного проекта.