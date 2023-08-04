Новый многообещающающий проект DC от сценариста и режиссёра Джеймса Ганна

Сценаристы и режиссёры на официальной странице DC сообщают: новый проект готов затмить все предыдущие.

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Прежде всего речь идёт о тех проектах, которые некогда находились в разработке, но по тем или иным причинам в итоге остались замороженными. Как утверждают сами со-директора DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран, они дают этим проектам зелёный свет, а это означает, что в недалёком будущем зрителей ожидает множество захватывающих премьер.

Помимо всего прочего был заявлен список фильмов, про которых большой процент фанатов никогда не слышал: Глава 1: Боги и монстры», «Хранители», «Лига справедливости: Кризис на Бесконечных Землях», «Иные миры» (Elseworlds), «Существа-коммандос» (Creature Commandos), ну и десяток новых премьер.

Фанатам анимационных премьер тоже не будет скучно, впереди на большие экраны запланированы многие фильмы. Остаётся только верить и ждать, что будущие релизы воплотятся в реальность.