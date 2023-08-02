Новый враг Мстителей, который в разы сильнее Таноса





На днях компания Marvel поделилась новой информацией по поводу своего будущего фильма, в котором раскрыла главного врага Мстителей. Если судить по официальной информации, то будущий враг землян и Мстителей в разы превосходит по силе Таноса.

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Между тем, актёр фильма «Оппенгеймер» Киллиан Мерфи (Cillian Murphy) дал новое интервью, в котором он заявил, что в предстоящей премьере Мстителей он может стать Доктором Думом. Сами фанаты киновселенной Marvel давно знают, что Доктор Дум гораздо сильнее Таноса и превосходит его абсолютно во всём.

Но для того чтобы сняться в будущих Мстителях, у Киллиана Мерфи есть свои условия, а именно: для начала он хотел бы познакомиться со сценарием и со своей будущей ролью.

В сети вот уже очень много времени гуляют различные слухи, а например, что великий злодей Доктор Дум появится в будущих Мстителях 6. На кого же будет равняться будущий злодей пока неясно, но в комиксах он превосходил по характеристикам многих злодеев, в том числе и Таноса.