Но сначала надо закрепиться выше 1 доллара за монету, при том что в 2018 одна монета стоила более 2 долларов





Не так давно Ripple частично выиграла суд по ценным бумагам, из-за этого некогда замороженная криптовалюта выросла на 75%. Но потом XRP не смогла зафиксироваться на $0.9 и резко упала, вплоть до $0.7. Однако как считает один из управляющих банков Шeннoн Topп, это только начало пути, в будущем цена криптовалюты преодолеет $100.

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Между тем другие сторонники XRP совсем другого мнения: во-первых, суд был выигран частично, во-вторых, компания Ripple вот уже много лет воюет в судах, и за это долгое время не было предпринято никаких попыток для того, чтобы хоть как-то обновить XRP и придать ей больше возможностей. Никаких будущих обновлений для XRP не предполагается.

Как говорит один из обозревателей криптосообщества: курс XRP пока не ясен, но в ближайшем будущем он непременно преодолеет отметку в $1. Судебная тяжба с Sec отняла у XRP очень много времени и сил. Ну а некоторые источники говорят, что в января 2018 года криптовалюта стоила $3.84, но сам технический директор Ripple опроверг эту информацию.