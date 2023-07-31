FatalDarkprince получил достижения не только за основную часть игр серии Assassin's Creed, дополнения он прошел тоже

Фанат игры Assassin's Creed под ником FatalDarkprince недавно опубликовал интересную новость: ему потребовалось чуть ли не более 1000 часов, чтобы открыть все достижения и пройти все однотипные миссии. Между тем, его персонаж из игры синхронизировался на 100%, как утверждает он сам.

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Сами достижения были получены в результате прохождения не только основной части, но и различные дополнения.

В качестве доказательства он привёл на сообщество различные скрины, где отчётливо видны все достижения. Там можно увидеть, что FatalDarkprince освоил 13 игр, но на примере их гораздо больше: Assassin's Creed The Ezio Collection включает сборник из Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations + различные кастомные дополнения, ну а комплект Assassin’s Creed 3 входит и Liberation.

В сообществе, где FatalDarkprince опубликовал своё достижение, он стал первым игроком, который прошёл весь путь.