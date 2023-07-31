Раньше делали игры по фильмам, а сейчас наоборот





Fallout - культовая игра, которая пришлась по душе миллионам фанатам по всему миру. Сам сюжет игры разворачивается в далёком будущем, после ядерной катастрофы, где жители некогда процветавшей земли пытаются выжить любой ценой.

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Не так давно в сети появилась новость, что Джонатан Нолан выступил в качестве режиссёра, он собирается снять крупномасштабный и захватывающий фильм по мотивам знаменитой игры.

Вместе с этим в сети гуляют несколько фотографий, где можно увидеть сами съёмки фильма. Некогда оживлённый город полностью разрушен, лишь горстка выживших склоняется по дороге.

Джонатан Нолан - человек, который выступал в качестве сценариста и режиссёра в таких фильмах как: «Престиж», «Тёмный рыцарь», «Терминатор: Да придёт спаситель». Роли будущей премьеры "Fallout" станут исполнять такие замечательные актёры как: Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка»), Элла Пернелл («Дом странных детей Мисс Перегрин»), Кайл Маклахлен («Твин Пикс») и другие.

Точная дата выхода фильма "Fallout" пока неизвестна, как и сам сюжет. Но судя по съемкам можно разглядеть кадры Vault-Tec и актёра который одет в форму Братства стали.