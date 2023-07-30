Состоялся релиз долгожданного первого сезона «Скрежет металла»

«Скрежет металла» - одноимённая классическая игра, которая вышла в далёком 1995 году теперь добралась и до телеэкранов. Создатели сериала: Ретт Риз - сценарист всех частей «Дэдпула». Ну а в главных ролях такие знаменитые актёры, как: Энтони Маки (он же Зимний солдат), Нив Кэмпбелл и Томас Хейден Чёрч.

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Сюжет сериала непременно зайдёт фанатам постапокалиптических фильмов, тут и стрельбы, гонки, ну и конечно захватывающий сюжет. Некогда шаткий мир был разрушен до основания, чтобы сберечь последний оплот человечества от преступности, правительство США начало возводить вокруг своих городов большие стены. Вместе с этим, за стену попадают лишь преступники, которые совершили тяжкое преступление. Главный герой - обычный курьер, который доставляет посылки из одного города в другой, но в ходе доставки одной из посылок, жизнь главного героя кардинально изменится.

Премьера состоялась 27 июля и была довольно положительно принята критиками и зрителями.