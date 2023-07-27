Аватар 3 - новые герои, актёры и новая история

Новые выпущенные кадры Аватар 3 осчастливили многих фанатов и поклонников данной трилогии, помимо всего прочего был представлен новый актёрский состав, включая старых: Паук (Майлз Сокорро) и Цирея из ленты «Аватар 2: Путь воды».

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О самом сюжете грядущей премьеры известно пока очень мало, но, как заявляют некоторые источники, в премьере появятся другие главные герои и кланы. Помимо всего прочего также неизвестно, с кем придётся столкнуться на этот раз главным героям: с людьми, которые хотят владеть их планетой, или же с другой внеземной расой.

Выход третьей части франшизы запланирован на 2025 год, если планам режиссёров и сценаристов ничего не помешает. Также режиссёры и сценаристы не собираются останавливаться на третьей части, на официальной странице они объявили, что после третьей части выйдут 4-ая и 5-ая части. Можно лишь надеяться, что будущие части также порадуют многих зрителей и найдут отклики фанатов.