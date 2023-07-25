Бывшие разработчики Stalker поделились новой информацией по поводу будущей игры

Динамичные стрелки, коварные ловушки, куча разнообразных монстров и увлекательный сюжет, который не оставит равнодушным никакого геймера: так ответили в своей новостной ленте разработчики игры "Pioner".

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На днях вышел геймплей игры "Pioner", который очень напоминает механику игры "Stalker". Вместе с этим вышел короткометражный трейлер, в котором виден постапокалиптический мир на фоне внушающей графики.

Сам сюжет игры будет происходить на просторах бывшего СССР, где случилась масштабная катастрофа. Теперь выжившие на новой земле должны сражаться за свою жизнь, где царит хаос и радиация. Стоит отметить, что в игре присутствует практически всё, что когда-то было в игре "Stalker": кровожадные мутанты, аномалии, радиация, фракции, и это лишь малая часть того, что можно будет встретить в игровой Вселенной.

Многие геймеры ждут будущую игру лишь по причине того, что она напоминает им некогда захватывающую игру "Stalker". Разработчиками игры являются всё те же программисты, что и в "Stalker". Сама игра должна быть анонсирована в конце 2023 года, и это будет первый крупномасштабный проект разработчиков.