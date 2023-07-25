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Новая команда Мстителей засветилась на игрушках Лего
Кого из героев можно будет увидеть в следующих фильмах Marvel

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Компания LEGO на днях выпустила удивительный набор игрушек, который состоит из героев Мстителей. Сам набор включает лишь героев женских персонажей: Капитан Марвел (Кэрол Дэнверс), Шури, Валькирия, Алая Ведьма (Ванда Максимофф), Оса и Окойе. Вместе с этим, в наборе находится и разрушенная база Мстителей, ну и конечно не обошлись и без главного злодея Таноса.

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Всех этих героев можно будет увидеть в следующих частях Мстителей. Также очень странно, что в наборе супергероев не нашлось места для Пеппер Поттс, которая в свою очередь являлась возлюбленной Тони Старка. Как бы то ни было, Пеппер обязательно порадует зрителей и фанатов в следующей части про Мстителей, "её сюжетная линия со смертью Тони Старка ещё не окончена" - утверждают сценаристы и режиссёры пятой части про Мстителей.

Последний фильм «Мстители: Финал» вышел в 2019 году. Это была последняя франшиза про Супергероев, где Мстители сражались в командном составе. В мае 2026 года должна выйти пятая часть «Мстители 5: Династия Канга», где зрителям придётся познакомиться и с другими супергероями, которых они не видели в предыдущих частях.

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