Цена рухнула, разбивай копилку

Сина Эстави (Sina Estavi), криптовалютный предприниматель, который в свою очередь владеет NFT-токеном самого первого твита в Twitter, снова выставил его на аукцион.

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Сам NFT-токен был куплен в своё время за $2.9 млн, но если тогда был ещё какой-то спрос на него, то теперь прошлый ажиотаж исчез. Теперь энтузиасты по криптовалютному трейдингу предлагают за него не более $2000, а именно 1 Ethereum, что эквивалентно $1895.

Как утверждает сам владелец токена, он выставил его на аукцион не ради обогащения, он лишь хочет узнать, сколько за него готовы заплатить, ну а продавать он не станет ни за какие деньги. Между тем многие наблюдатели иного мнения, они считают, что Сина Эстави просто хочет урвать прибыль за некогда купленный актив.

Сам токен торгуется на аукционе OpenSea, и как такового спроса на него нет. В прошлом бывший владелец токена также хотел обогатиться, он выставил его на продажу за $48 млн, но продал лишь за $2.9 млн.