На фоне ожидания ответных мер Израиля из-за недавней атаки Ирана, официальный представитель КСИР заявил, что Иран располагает информацией, необходимой для нанесения удара по ядерным объектам Еврейского государства.

В ответ на угрозы со стороны Израиля Иран рассматривает возможность пересмотра своей ядерной доктрины, говорится в заявлении высокопоставленного командира Корпуса стражей исламской революции. Это происходит в тот момент, когда международное сообщество ожидает реакции Израиля на беспилотную и ракетную атаку Ирана 13 апреля.

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Иран последовательно утверждает, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирного применения, и это утверждение оспаривается Израилем и значительной частью западного мира.

Ахмад Хагталаб, командующий Гвардией, отвечающий за ядерную безопасность, заявил, что угрозы сионистского режима в адрес ядерных объектов Ирана могут привести к переоценке ядерной доктрины и отходу от прежних позиций. О его заявлении сообщило полуофициальное информационное агентство Tasnim.

Окончательное решение по ядерной программе Ирана остается за Верховным лидером, аятоллой Али Хаменеи. Запад подозревает, что программа может иметь военные цели.

В 2021 году тогдашний министр разведки Ирана предположил, что давление Запада может вынудить Иран заняться созданием ядерного оружия, что Хаменеи якобы запретил в религиозном указе, или фетве, в начале 2000-х годов. "Создание и накопление ядерных бомб является неправильным, а их использование - харам [религиозно запрещено]... Несмотря на обладание ядерными технологиями, Иран упорно воздерживается от них", - подтвердил Хаменеи в 2019 году.

Однако в феврале директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Иран продолжает обогащать уран с чистотой до 60 %.

После иранской атаки премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль сохраняет "право на самооборону". Иран заявил, что атака была совершена в ответ на предполагаемое нападение Израиля на его посольский комплекс в Дамаске в начале этого месяца, в результате которого погибли несколько членов Революционной гвардии, включая двух генералов.

Хотя израильские официальные лица не уточнили сроки и место потенциального возмездия, Хагталаб предупредил, что любая атака на ядерные объекты Ирана будет встречена однозначным контрударом.

Официальное иранское информационное агентство IRNA процитировало слова Хагталаба: "Если сионистский режим попытается нанести удар по нашим ядерным центрам и объектам, он, несомненно, встретит наш ответ".

Он также предупредил, что в случае ответного удара по ядерным объектам израильского режима будет применено современное оружие.