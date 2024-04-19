OpenAI прекращает выпуск DALL-E 2, переключаясь на более продвинутую модель DALL-E 3. Это означает конец эпохи для сообщества ИИ

Появление DALL-E 2 от OpenAI 6 апреля 2022 года стало важной вехой в области искусственного интеллекта. Эта технология, способная генерировать относительно фотореалистичные изображения на основе текстовых описаний, вызвала как удивление, так и этические опасения в сообществе ИИ.

Недавно OpenAI отказалась от возможности приобретения кредитов генерации для веб-версии DALL-E 2. Это решение соответствует технологическому прогрессу организации, поскольку акцент смещается в сторону более продвинутой модели DALL-E 3. Последняя предлагает более высокую детализацию при генерации изображений и недавно была дополнена возможностями редактирования.

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Прекращение выпуска DALL-E 2 означает конец эпохи для сообщества художников и технических энтузиастов, которые участвовали в проекте с момента его создания. Технология, которая когда-то казалась безграничным творческим потенциалом, теперь достигла своего заката. Первоначальный запуск DALL-E 2 был встречен с большим энтузиазмом, поскольку он намекал на преобразующий потенциал искусственного интеллекта. Однако точные последствия применения этой технологии до сих пор не определены.