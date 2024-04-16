Иран нанес масштабный удар по Израилю, используя ракеты и дроны из разных источников, включая свои группировки

В минувшие выходные Иран нанес беспрецедентный контрудар по Израилю. Для этого было задействовано значительное количество ракет и беспилотников, в основном из самого Ирана, а также из ряда других стран, где действуют поддерживаемые Ираном группировки. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что практически все снаряды, направленные на Израиль, были перехвачены до того, как они достигли границ страны, что привело к минимальному ущербу.

Известно, что единственной жертвой атаки стала семилетняя девочка, жительница бедуинской деревни в южной части израильской пустыни Негев, получившая тяжелые ранения от осколков. По состоянию на понедельник она оставалась в критическом состоянии.

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Стратегия иранского наступления заключалась в том, чтобы перегрузить израильские и американские системы ПВО беспилотниками и крылатыми ракетами, тем самым проложив путь для баллистических ракет Ирана, как сообщили два американских чиновника корреспонденту CBS News по вопросам национальной безопасности Дэвиду Мартину. Полет беспилотников и ракет в сторону Израиля длился несколько часов, и тревога по всей стране была объявлена примерно в 2 часа ночи по местному времени в воскресенье (7 часов вечера по восточному времени в субботу).

ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил 170 беспилотников в сторону Израиля, десятки из которых были перехвачены истребителями ВВС Израиля. Кроме того, американские самолеты, размещенные в Саудовской Аравии и Иордании, успешно нейтрализовали от 70 до 80 таких дронов, как сообщил Мартин.

Американские официальные лица заявили, что США не будут участвовать в ответном ударе по Ирану со стороны Израиля.