Израиль успешно перехватил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в Красном море, используя систему "Морской купол"

Военно-морские силы Израиля успешно перехватили беспилотник, нарушивший воздушное пространство Израиля в Красном море, используя систему "Морской купол", сообщила в воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным ЦАХАЛ, перехват сопровождался видеозаписью.

Изначально беспилотник был обнаружен подразделениями ВВС и ВМС Израиля. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами безопасности, подтвердила в воскресенье, что ЦАХАЛ перехватил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в окрестностях Эйлата. По оценке компании, БПЛА был выпущен из Йемена.

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В связи с мерами противодействия йеменским хуситам компания Ambrey сообщила, что в воскресенье наблюдала беспрецедентный уровень помех автоматическим идентификационным системам (AIS) у берегов Эйлата и соседней Акабы (Иордания). Компания объяснила эти помехи контрмерами радиоэлектронной борьбы. ЦАХАЛ объявил, что корвет класса Sa'ar 6 успешно перехватил БПЛА, приближающийся к израильской территории с юго-востока, используя систему защиты "C-Dome". Это событие произошло ранее вечером.

Во вторник Израиль впервые применил свою систему противоракетной обороны морского базирования, чтобы перехватить беспилотник, приближающийся со стороны Красного моря. Это событие вызвало тревогу в портовом городе Эйлат, как сообщают военные источники.

Эйлат неоднократно становился мишенью для атак поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, которые рассматриваются как демонстрация поддержки ХАМАС. ХАМАС - палестинская группировка, управляющая Газой и также получающая поддержку Ирана.