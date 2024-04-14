В связи с трагическим происшествием, которое имело место в субботний вечер в районе Back of the Yards в Чикаго, мы вынуждены сообщить о гибели одного несовершеннолетнего

В результате трагического инцидента, произошедшего в субботу вечером в чикагском районе Back of the Yards, одна несовершеннолетняя погибла, а еще десять человек, включая троих несовершеннолетних, получили ранения в результате стрельбы.

Инцидент произошел около 21:20 по местному времени в районе улиц West 52nd Street и South Damen Avenue, говорится в сообщении полицейского департамента Чикаго. В момент инцидента пострадавшие находились на семейном празднике.

реклама

Получив сигнал от системы ShotSpotter, которая зафиксировала 18 выстрелов, офицеры прибыли на место происшествия и обнаружили несколько жертв с огнестрельными ранениями. Как сообщил заместитель начальника первого отдела полиции Чикаго Дон Джером (Don Jerome), офицеры немедленно начали принимать меры по спасению жизни, включая наложение жгутов и герметизацию грудной клетки.

Погибшая жертва, 8-летняя девочка, получившая огнестрельное ранение в голову, пока не опознана.

Двое других несовершеннолетних, годовалый и 8-летний мальчики, получили тяжелые ранения после множественных выстрелов. Еще один девятилетний мальчик получил незначительное ранение мизинца левой руки и, как сообщается, находится в хорошем состоянии. Взрослые жертвы, чей возраст варьируется от 19 до 40 лет, также получили ранения в результате инцидента.