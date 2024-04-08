Анимация Google приурочена к предстоящему полному солнечному затмению и демонстрирует движение Луны перед солнцем

В понедельник, 8 апреля, Google отмечает полное солнечное затмение анимацией. Это графическое наложение, которое можно найти по запросу "затмение" в Google, иллюстрирует момент, когда Луна закрывает Солнце от взгляда Земли, обнажая его внешний слой - "корону".

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Чтобы получить доступ к анимации полного солнечного затмения от Google, нужно зайти на сайт google.com и ввести такие поисковые запросы, как "затмение 8 апреля", "затмение 2024", "солнечное затмение", "солнечное затмение 2024" или "полное солнечное затмение". Эти поисковые запросы дадут анимированное наложение, графически представляющее небесное событие.

Солнечное затмение - это небесное событие, которое происходит, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем, отбрасывая тень на земную поверхность. В результате такого выравнивания Луна заслоняет или частично заслоняет Солнце, что приводит к временному потемнению неба в светлое время суток. Полное солнечное затмение происходит, когда Луна полностью заслоняет Солнце, вызывая короткий период темноты на пути затмения.

НАСА будет вести прямую трансляцию полного солнечного затмения для всех желающих. Трансляция начнется в 17:00 GMT (10:30 IST) 8 апреля и завершится в 20:00 GMT (1:30 IST), предлагая всесторонние обзоры, комментарии экспертов и увлекательный контент.