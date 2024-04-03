Новое исследование предполагает , что люди воспринимают визуальные эффекты в совершенно разные периоды времени

Согласно результатам недавнего исследования, проведенного в Тринити-колледже в Дублине, скорость восприятия визуальной информации у людей существенно различается. Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, показало, что количество изображений в секунду, которые может воспринять человек, ограничено. Если источник света мерцает сверх этого предела, то он воспринимается как ровный свет, а не как мерцающий.

Исследователи определили этот предел, названный "критическим порогом слияния мерцаний", измерив максимальное количество изображений в секунду, которое мог воспринять каждый участник эксперимента. Результаты были разными: одни воспринимали свет как постоянный, если он мерцал примерно 35 раз в секунду, а другие могли определить частоту мерцания, даже если она превышала 60 раз в секунду.

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Ведущий автор исследования Клинтон Харлем, кандидат наук в Школе естественных наук Тринити, заявил, что последствия этих вариаций зрительного временного разрешения еще не до конца понятны. Однако существует гипотеза, что различия в скорости восприятия могут проявляться в скоростных ситуациях, таких как отслеживание быстро движущихся объектов в спорте или быстро меняющихся визуальных сцен в соревновательных играх.

Исследование также показало, что, хотя уровень остроты зрения человека, называемый "временным разрешением", в целом остается стабильным, post-hoc анализ позволяет предположить, что у женщин по сравнению с мужчинами колебания со временем могут быть несколько больше.