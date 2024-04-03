SpaceX запустила ракету Falcon 9 с базы Ванденберг, доставив на орбиту 22 спутника

В понедельник вечером жителям Южной Калифорнии было представлено зрелище в небе, предваряющее долгожданное солнечное затмение, запланированное на следующую неделю.

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг, расположенной на побережье между Санта-Барбарой и Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, в 19:30. База находится примерно в 240 милях от Палм-Спрингс, и недавние запуски Falcon 9 с этой базы были видны из долины Коачелла, в том числе те, что происходили в феврале и марте.

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Эти запуски обычно характеризуются белыми полосами, пересекающими небо.

Запуск в понедельник первоначально был запланирован на субботу, но его пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных прошедшими в выходные штормами в Южной Калифорнии.

Как и в случае с запусками в феврале и марте, многоразовая ракета доставит на орбиту 22 спутника, а затем приземлится на беспилотный корабль в Тихом океане.