В понедельник израильские военные нанесли удар по посольству Ирана в Сирии. По некоторым данным, погибли несколько дипломатов и высокопоставленный командир КСИР.

В результате израильского удара по Дамаску было разрушено здание на территории дипломатического комплекса, что, по утверждению Тегерана, привело к гибели высокопоставленного командира КСИР и нескольких дипломатов.

Последствия удара наблюдали репортеры Reuters, находившиеся в районе Меззех в Дамаске. Они сообщили, что сотрудники экстренных служб работают на обломках разрушенного здания, которое находилось рядом с основным зданием посольства. За пределами комплекса были размещены машины скорой помощи, а на столбе среди обломков висел иранский флаг.

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На месте инцидента были замечены министр иностранных дел и министр внутренних дел Сирии. Израиль, который уже не раз наносил удары по иранским военным объектам в Сирии, активизировал эти удары в связи с кампанией против поддерживаемой Ираном палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Это нападение стало первым случаем, когда мишенью стал сам комплекс посольства.

В соответствии со своей обычной практикой, Израиль не предоставил никаких комментариев по поводу нападения. Когда его спросили об ударе, представитель израильской армии заявил, что не комментирует сообщения иностранных СМИ.

Посол Ирана в Сирии Хоссейн Акбари, который не пострадал во время атаки, заявил, что в результате инцидента погибли как минимум пять человек, и предупредил о "жестком" ответе Тегерана.

Иранские государственные СМИ сообщили, что одним из погибших был Мохаммад Реза Захеди, высокопоставленный командир КСИР. Было высказано предположение, что Захеди и был целью атаки. Сирийские государственные СМИ сообщили, что число погибших составило не менее шести человек, еще несколько получили ранения.