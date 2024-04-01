Папа Франциск в своем обращении в Пасхальное воскресенье осудил конфликты и разрушения в Газе, призывая к мирному урегулированию и обеспечению гуманитарной помощи

Во время обращения в Пасхальное воскресенье 87-летний Папа Франциск призвал к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа и освобождению всех израильских заложников. Этот призыв прозвучал в контексте страданий, причиняемых войнами, отмечая значимость этого дня в христианском календаре. Папа возглавил мессу на площади Святого Петра, которая была густо заполнена людми и украшена цветами. После мессы он произнес благословение и послание "Urbi et Orbi" с центрального балкона базилики Святого Петра.

В последние недели состояние здоровья Папы ухудшилось, что вынудило его ограничить публичные выступления и отменить мероприятия, о чем свидетельствует его отсутствие на шествии в Страстную пятницу в римском Колизее. Несмотря на проблемы со здоровьем, он принял участие в других мероприятиях Страстной недели, предшествующих Пасхе - дню, посвященному воскресению Иисуса.

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После службы Папа Франциск воспользовался своим папамобилем с открытым верхом, чтобы пообщаться с людми на площади и проспекте, соединяющем собор Святого Петра с рекой Тибр. По данным Ватикана, мероприятие собрало около 60 000 человек.

Папа Франциск в своем обращении в Пасхальное воскресенье вновь осудил продолжающийся конфликт и разрушения в секторе Газа. Он вновь призвал к немедленному прекращению огня и обратился с призывом обеспечить доступ гуманитарной помощи в Газу. Кроме того, он призвал к скорейшему освобождению заложников, захваченных 7 октября прошлого года.

В своем обращении Urbi et Orbi он выразил обеспокоенность страданиями детей в зонах боевых действий, которые, похоже, потеряли способность улыбаться из-за суровых реалий войны. Он поставил под сомнение причины, стоящие за такой смертью и разрушениями, подчеркнув, что война - это неизменно поражение и абсурд.

Пасхальное послание Папы, традиционно посвященное глобальным проблемам, затронуло различные зоны конфликтов, включая Украину, Сирию, Ливан, Армению, Азербайджан, Гаити, Мьянму, Судан, регионы Сахеля и Африканского Рога, Конго и Мозамбик. В этом контексте он призвал к всеобъемлющему обмену пленными между Россией и Украиной.

Кроме того, он осудил торговлю людьми и помолился о надежде на будущее для тех, кто страдает от насилия, голода и изменения климата. Он также предложил утешение жертвам терроризма во всех его проявлениях.







