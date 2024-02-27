Израиль и ХАМАС рассматривают временное прекращение боевых действий в Газе на переговорах о заложниках в период Рамадана

В своем недавнем заявлении президент Джо Байден сообщил, что Израиль готов временно прекратить военные операции против ХАМАС в Газе в предстоящий период Рамадана при условии успешного проведения переговоров по соглашению об освобождении заложников.

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Это соглашение, заключенное при содействии Соединенных Штатов, Египта и Катара, предусматривает освобождение ХАМАСом части заложников, которых он удерживает в настоящее время. Взамен Израиль освободит палестинских заключенных и прекратит военные действия на шесть недель. Во время этого перерыва переговоры будут продолжаться с целью добиться освобождения оставшихся заложников и дополнительных палестинских заключенных, находящихся под стражей в Израиле.

Начало Рамадана, которое ожидается примерно 10 марта, неофициально считается крайним сроком для достижения соглашения о прекращении огня. Этот период характеризуется усиленным соблюдением религиозных обрядов и постом с рассвета до заката для мусульман всего мира. Исторически в этот период наблюдается повышенная напряженность между Израилем и Палестиной.

Президент Байден выразил оптимизм по поводу того, что соглашение о прекращении огня может быть реализовано к следующей неделе. Он заявил, что Израиль согласился воздержаться от действий во время Рамадана, что даст возможность освободить всех заложников.

Однако президент Байден не высказался за прекращение боевых действий, которые были спровоцированы нападением ХАМАС на юг Израиля 7 октября. В результате этой атаки погибли около 1200 человек, преимущественно гражданских лиц, и около 250 человек, по сообщениям израильских властей, попали в плен.

Президент Байден, последовательно поддерживающий Израиль на протяжении всего конфликта, не исключил возможности наземного наступления Израиля на Рафах, город на юге Газы, граничащий с Египтом. Более половины 2,3-миллионного населения Газы покинуло этот район в связи с израильским приказом об эвакуации.

Потенциальное вторжение в Рафах вызвало озабоченность международного сообщества по поводу благополучия гражданских лиц, оказавшихся в ловушке в этом городе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что наземная операция в Рафахе является важнейшим компонентом стратегии Израиля по разгрому ХАМАС. Недавно военные представили на утверждение кабинета министров оперативные планы наступления и планы эвакуации мирных жителей Рафаха.

Президент Байден выразил уверенность в том, что Израиль снизил интенсивность бомбардировок Рафаха. Он отметил, что Израиль взял на себя обязательство обеспечить эвакуацию значительной части Рафаха до начала наступления на оставшиеся силы ХАМАС.

В результате интенсивной воздушной, морской и наземной кампании Израиля в Газе погибло более 29 700 человек, большинство из которых - женщины и дети, по данным министерства здравоохранения Газы, контролируемой ХАМАС. В этой цифре нет различий между комбатантами и некомбатантами.

Конфликт привел к масштабным разрушениям в городских районах, перемещению 80 % населения Газы и гуманитарному кризису, в результате которого четверти населения грозит голод, как сообщает Организация Объединенных Наций. Это вызвало опасения по поводу возможности надвигающегося голода.

Единственное соглашение, достигнутое в ходе конфликта в конце ноября, привело к освобождению около 100 заложников, в основном женщин, детей и иностранных граждан. В обмен на это Израиль освободил около 240 палестинских заключенных и ненадолго приостановил боевые действия.

Около 130 заложников остаются в Газе, хотя Израиль утверждает, что четверть из них погибли.

Во вторник в Катаре продолжались переговоры по уточнению деталей соглашения. Высокопоставленный египетский чиновник заявил, что проект соглашения о прекращении огня предусматривает освобождение до 40 женщин и пожилых заложников в обмен на 300 палестинских заключенных, в основном женщин, несовершеннолетних и пожилых людей.